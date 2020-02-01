موعد مباراة يوفنتوس وفيورنتينا بمشاركة “كريستيانو رونالدو” الأحد 2/2/2020

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موعد مباراة يوفنتوس وفيورنتينا، يستعد فريق يوفنتوس حامل اللقب لملاقاة ضيفه فريق فيورنتينا في ظهر يوم الأحد الموافق 2 فبراير 2020 على ملعب أليانز في مدينة تورينو على أرض دولة إيطاليا، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثاني والعشرين في إطار مسابقة الدوري الإيطالي 2019 / 2020.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الإيطالية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق مسابقة الدوري الإيطالي، إضافة إلى عشاق نادي يوفنتوس وأيضاً عشاق الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة يوفنتوس وفيورنتينا، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس وفيورنتينا.

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وبناءً على ذلك، سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة يوفنتوس وفيورنتينا، إضافة إلى آخر تحضيرات كلاً من يوفنتوس وفيورنتينا قبل هذه المباراة المرتقبة بينهما في مسابقة الدوري الإيطالي.

موعد مباراة يوفنتوس وفيورنتينا

موعد مباراة يوفنتوس وفيورنتينا، يستعد فريق يوفنتوس حامل اللقب لملاقاة ضيفه فريق فيورنتينا في ظهر يوم الأحد الموافق 2 فبراير 2020 على ملعب أليانز في مدينة تورينو على أرض دولة إيطاليا، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثاني والعشرين في إطار مسابقة الدوري الإيطالي 2019 / 2020.

وتنطلق مباراة يوفنتوس وفيورنتينا تحديداً في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهراً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الثانية والنصف ظهراً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثالثة والنصف عصراً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة يوفنتوس وفيورنتينا والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة يوفنتوس وفيورنتينا، ستكون مباراة يوفنتوس وفيورنتينا منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD4 المشفرة، فيما سيكون المعلق المصري علي محمد علي هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة يوفنتوس وفيورنتينا منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD11 المشفرة باللغة الإنجليزية.

آخر تحضيرات يوفنتوس وفيورنتينا

موعد مباراة يوفنتوس وفيورنتينا، نستعرض لكم الآن ترتيب كلاً من يوفنتوس وفيورنتينا في مسابقة الدوري الإيطالي 2019 / 2020 حتى الآن بعد مرور 21 جولة من عمر المسابقة:

يوفنتوس، المركز الأول، يمتلك في رصيده 51 نقطة.

فيورنتينا، المركز الثالث عشر، يمتلك في رصيده 25 نقطة.

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