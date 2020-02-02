صحف بريطانية تعلق على ثنائية “الفرعون المصري” أمام “ساوثهامبتون”

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استكمل فريق ليفربول، مبارياته الجذابة ليحرز الفوز أمام فريق ساوثهامبتون بأربعة أهداف مقابل لا شيء، ضمن مباريات الأسبوع الـ25 من الدوري الإنجليزي، ليتصدر النجم الإنجليزي بقيادة الفرعون المصري محمد صلاح، قائمة الدوري بـ73 نقطة فارقه بينه وبين المركز الثاني “مانشستر سيتي” 22 نقطة، قبل مواجهة السيتزنز، لـ “توتنهام هوتسبير” ضمن قمة الأسبوع.

ورصدت الصحف الإنجليزية، فقالت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، إن هدف صلاح موضحة أن مساعي نجم الـ”ريدز” في الحفاظ على الانتصارات المحلية، يعيد الأمجاد إلى “ليفربول” ويعيد الأمل في تتويجه بعد ابتعاده عن لقب نجم الدوري نحو 30 عاما ماضية، مشيرة إلى أن صلاح سجل 7 أهداف أمام “ساوثهامبتون” محققا أسطورته أمام “القديسيين”.

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وأوضحت صحيفة “ذا صن” البريطانية، أن مستوى أداء صلاح بعد تسجيله هدفين أمام “ساوثهامبتون” ساهم في حصول الـ”ريدز” على نقطته الـ73، ما يجعلهم الأقرب للتتويج.

وأشارت “ميرور” البرطانية، إلى أنه رغم انتهاء الشوط الأول بتعادل ليفربول مع ساوثهامبتون سلبيا إلا أن الفريق القادم من مدينة الميرسيسايد عاد بشكل متغير في الشوط الثاني بفوز بأربعة أهداف دون رد، موضحة أن ليفربول ظهر بقوة في الشوط الثاني بقيادة نجمه المصري محمد صلاح والذي تمكن من تسجيل هدفين ليساهم في ارتفع رصيد فريقه إلى 73 نقطة ويصبح البعد عن صاحب المركز الثاني مانشستر سيتي 22 نقطة.

وفي ذات السياق، قالت صحيفة “إكسبريس” البريطانية، إن هدفي صلاح أمام ساوثهامبتون تدفع بتتويج ليفربول على عرش الدوري الإنجليزي، مشيرة إلى أن صلاح لعب في المباراة الثانية دورًا مهمًا بعد مباراة وست هام والتي انتهت لصالح “الريدز” بهدفين دون رد في لقاء مؤجل من الأسبوع الـ18.