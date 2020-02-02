بعد العودة.. كواليس تعادل “الأهلي” مع “الهلال” في السودان

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عاد فريق النادي الأهلي، إلى القاهرة، صباح اليوم، بعدما أحرز التعادل مع نادي الهلال السوداني، على أرضه أمس، ليحسم “الأهلي” تأهله لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، خلال الجولة السادسة لمرحلة المجموعات.

وحسبما ذكر الموقع الرسمي للنادي الأهلي، وفرت السفارة المصرية حافلات خاصة لجماهير الأهلي على ملعب الجوهرة لمؤازرة الفريق في مباراته أمام الهلال لنقله خارج محيط الملعب، موضحا أن حسام عيسى السفير المصري في السودان، أجرى عددا من الاتصالات مع المسؤولين في السودان لتأمين البعثة وخروجهم بشكل آمن.

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بينما حرص محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، ورئيس بعثة الفريق على متابعة عملية خروج جماهير الأهلي من الملعب بشكل آمن من الملعب.

وقال حسام عيسى، إن الخطيب كان نعم القائد مشيدا بحريصه على الاطمئنان التام على جماهير الأهلي، ولم يغادر ملعب الجوهرة قبل أن يطمئن على خروج الجماهير وتأمينها بشكل تام، مقدما كل الشكر والتقدير للقيادة السودانية من أجل توفير حماية وتأمين للبعثة بشكل جيد.

وكانت مباراة الأهلي والهلال شهدت أحداث شعب وعنف، أمس، من قبل جماهير الفريق السوداني، ما أسفر عن توقفت المباراة بسبب إلقاء زجاجات داخل الملعب، إلى جانب اقتحام البعض لأرض الملعب.