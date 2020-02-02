“الأهلي” يوضح حجم إصابة ياسر إبراهيم

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قال خالد محمود، طبيب الأهلي، إن مدافع الفريق ياسر إبراهيم، تعرض إلى كدمة قوية في الرأس، خلال مباراة الهلال السوداني، والتي أقيمت أمس في إستاد الجوهرة الزرقاء، بختام منافسات دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.

وأضاف محمود، في تصريحات صحفية، أنه تم عمل الإسعافات الأولية للإصابة على أرض الملعب على أن يتم خياطتها لاحقا عقب العودة إلى القاهرة، موضحا أن الإصابة لم تجبره على مغادرة الملعب خلال المباراة التي انتهت بالتعادل.

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ومن المقرر أن يستأنف “الأهلي”، تدريباته غدًا استعدادا لمواجهة فريق بيراميدز، الخميس المقبل، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.