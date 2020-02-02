“ذا صن” تكشف عن استعداد “يوفنتوس” لتقديم عرضا على مدافع “ليفربول”

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قالت تقارير صحفية إنجليزية، إن نادي يوفنتوس الإيطالي، يستعد لتقديم عرضا تاريخيا من أجل ضم لاعب ليفربول فيرجيل فان دايك المدافع الهولندي.

وحسبما ذكرت صحيفة “ذا صن” البريطانية، يستعد النادي الإيطالي لعرض مبلغ 150 مليون إسترليني، ويعتبر بذلك اللاعب الهولندي أغلى مدافع في العالم.

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جدير بالذكر أن “فان دايك”، دخل ليفربول خلال الانتقالات الشتوية في يناير 2018، قادما من نادي ساوثهامبتون بمبلغ 75 مليون جنيه إسترليني، ليصبح أغلى مدافع في العالم، وذلك بعد تعاقد فريق مانشستر يونايتد مع هاري ماجواير اللاعب الإنجليزي من ليستر سيتي بمبلغ 85 مليون إسترليني خلال الصيف الماضي، ليصبح المدافع الإنجليزي المدافع الأغلى في العالم.