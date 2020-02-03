كلوب مدافعا عن محمد صلاح: “ليس أنانيا.. بل باحث عن فرص للتهديف دائما”

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علق المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي يورجن كلوب، على الأقاويل التي أثيرت بشأن أنانية محمد صلاح في الملعب خلال مباراة “ساوثهامبتون” في الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي دفعت باقتراب الفريق نحو التتويج بعدما فاز على ساوثهامبتون 4 أهداف مقابل لا شيء، خلال الجولة الخامسة والعشرين من منافسات البطولة، وسجل صلاح ثنائية.

وأكد كلوب، في تصريحات صحفية لصحيفة “ليفربول إيكو”، أن الجميع يتحدث عن صلاح.. لكنه لم يكن أبدا أنانيا.. بل أنه يتواجد دائما في المكان الصحيح.. كلنا رأينا كيف يسجل صلاح أهدافاً وهو محاط بـ4 لاعبين.. لكنه دائما يستطيع إيجاد الطريق للمرمى.. عندما لا تسجل يتحدث الناس عن أنك يجب أن تمرر هنا أو هناك.. لكن الحياة ليست بهذه السهولة، وخاصة في مباراة ساوثهامبتون لم يكن صلاح أنانيا بالمرة.. لقد كان يستعيد الكرات من أجل البحث عن فرصة للتهديف، المباراة كانت صعبة للغاية”.

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