“الأهلي قد يواجه الزمالك 4 مرات”.. إجراء قرعة دور ربع النهائي في “دوري إفريقيا”

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من المنتظر أن يصدر قرار اللجنة التنفيذية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” بشأن الهلال السوداني، عقب أحداث الشغب التي شهدتها مباراته مع الأهلي التي أقيمت، السبت الماضي، في دوري الأبطال الإفريقي، ومن المنتظر إجراء قرعة دور ربع النهائي في مسابقة دوري أبطال إفريقيا، الأربعاء المقبل، في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

جاء ذلك بعد صعود “الأهلي” وصيفًا عن المجموعة الثانية و”الزمالك” وصيفًا عن المجموعة الأولى ليتجنبا المواجهة في دور الـ8، حيث يصطدم القطبان بمتصدري المجموعات – باستثناء متصدر مجموعتهما – مازيمبي الكونغولي (متصدر المجموعة الأولى)، صنداونز الجنوب أفريقي (متصدر المجموعة الثالثة)، الترجي التونسي (متصدر المجموعة الرابعة).

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وبحسب لائحة دوري أبطال إفريقيا، فإن الـ”كاف” يجبر الحكام على تقديم التقارير الخاصة بهم للمباريات بعد 48 ساعة من انتهاء المواجهة، كحد أقصى وهو ما يعني أن الحكم سيرسل تقريره قبل نهاية اليوم، والعقوبات التي يتخذها الاتحاد الإفريقي تكون بناء على ما يأتي في تقارير الحكام، ليصبح المغربي رضوان جيد حكم لقاء الأهلي والهلال، هو المتحكم الأول في الأمر، وفقًا لما ذكر تقريره، إلى جانب أن مواجهة “الأهلي” مع “الهلال” كانت قد شهدت شغبًا من الجماهير السودانية واقتحام لأرض الملعب، مما يؤدي إلى أحقية الفريق المصري في النقاط الثلاث، وفقًا لما تنص عليه اللوائح.

ولا يرتبط “كاف” بموعد محدد من أجل الإعلان عن قراراته إلا أن إقامة المباراة، في ختام دور المجموعات وقبل 4 أيام فقط من قرعة دور الـ8 قد يعجل الأمور، ما يجعل لـ”الأهلي” أحقية في القرار يعني صعوده لصدارة المجموعة الثانية متقدماً على النجم الساحلي وهو ما يضع احتمالاً لمواجهة الأحمر في مع الزمالك بدور الـ8.

ومن المتوقع أن يواجه “الأهلي” منافسه التقليدي على كأس السوبر في الـ20 من فراير القادم في الإمارات، ثم يعودان إلى القاهرة لخوض مباراة الدوري في الـ24 من نفس الشهر فيما تحدد مباريات ذهاب دور الـ8 في الـ28 أو 29 فبراير على أن تلعب مباراة العودة من نفس الدور 6 أو 7 مارس، ويتبع ذلك الاحتمال مواجهة الأهلي للزمالك 4 مرات في 16 يوما فقط بعد تأجيل مباراة الدوري وتقرير الحكم رضوان جيد ثم القرعة.