موعد مباراة فالنسيا وغرناطة في ربع نهائي كأس ملك إسبانيا الثلاثاء 4/2/2020

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موعد مباراة فالنسيا وغرناطة، يستعد فريق فالنسيا حامل اللقب في الموسم الماضي لملاقاة مضيفه فريق غرناطة في مساء يوم الثلاثاء الموافق 4 فبراير 2020 في إقليم الأندلس على أرض دولة إسبانيا، وذلك ضمن مباريات الدور ربع النهائي في إطار مسابقة كأس ملك إسبانيا 2019 / 2020.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الإسبانية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق مسابقة كأس ملك إسبانيا، إضافة إلى عشاق نادي فالنسيا وأيضاً عشاق النجم الإسباني داني باريخو، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة فالنسيا وغرناطة، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة فالنسيا وغرناطة.

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وبناءً على ذلك، سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة فالنسيا وغرناطة، إضافة إلى آخر تحضيرات كلاً من فالنسيا وغرناطة قبل هذه المباراة المرتقبة بينهما في مسابقة كأس ملك إسبانيا.

موعد مباراة فالنسيا وغرناطة

موعد مباراة فالنسيا وغرناطة، يستعد فريق فالنسيا حامل اللقب لملاقاة مضيفه فريق غرناطة في مساء يوم الثلاثاء الموافق 4 فبراير 2020 في إقليم الأندلس، وذلك ضمن مباريات الدور ربع النهائي في إطار مسابقة كأس ملك إسبانيا 2019 / 2020.

وتنطلق مباراة فالنسيا وغرناطة تحديداً في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثانية عشر صباحاً من يوم الأربعاء بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة فالنسيا وغرناطة والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة فالنسيا وغرناطة، ستكون مباراة فالنسيا وغرناطة منقولة بشكل حصري عبر قناة السعودية الرياضية HD1 المجانية على القمر الصناعي نايل سات، فيما سيكون المعلق عبدالله الحربي هو معلق المباراة.

آخر تحضيرات فالنسيا وغرناطة

موعد مباراة فالنسيا وغرناطة، نستعرض لكم الآن ترتيب كلاً من فالنسيا وغرناطة في مسابقة الدوري الإسباني 2019 / 2020 بعد مرور 22 جولة من عمر المسابقة:

فالنسيا، المركز الخامس، يمتلك في رصيده 37 نقطة.

غرناطة، المركز العاشر، يمتلك في رصيده 30 نقطة.

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