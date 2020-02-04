الكاف يستعد لتوقيع عقوبة قاسية على الهلال رغم عدم تقديم الأهلي شكوى ضده !

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أوضح مصدر مقرب من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أن الأخير بصدد توقيع عقوبات قاسية للغاية على نادي الهلال السوداني، بسبب أحداث الشغب التي قامت بها جماهير النادي يوم السبت الماضي على ملعب الجوهرة الزرقاء أثناء مواجهة فريق الأهلي في إطار مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

وكان مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب قد أصدر بياناً رسمياً يوم أمس الإثنين، من أجل التأكيد على عدم قيامه بتقديم شكوى ضد نادي الهلال تقديراً منه للعلاقات التاريخية بين البلدين إضافة إلى جهود الشرطة والجيش السوداني في تأمين بعثة المارد الأحمر في السودان.

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وأكد المصدر أن الاتحاد الإفريقي ليس له أي دخل على الإطلاق ببيان النادي الأهلي الرسمي المتعلق بالأزمة، نظراً لأن أحداث الشغب لا تتطلب من مسؤولي الكاف انتظار شكوى من الأهلي أو حتى من أي نادي آخر.

وأشار أيضاً إلى أن لجنة الانضباط بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم قد وصلها تقريراً كاملاً عن اللقاء، إضافة إلى العديد من مقاطع الفيديو لأحداث الشغب في الشوط الثاني، على أن تعقد اجتماعاً عاجلاً من أجل النظر إلى الملف بشكل مفصل قبل الإعلان عن العقوبات بحق نادي الهلال.

وشدد المصدر على أن العقوبات لن تصل إلى حد الاستبعاد مثلاً من المشاركة في المسابقات القارية، وإنما قد تقتصر فقط على غرامة مالية ضخمة على مجلس إدارة نادي الهلال، إضافة إلى حرمان النادي من جماهيره لعدة مباريات على ملعب الجوهرة الزرقاء في المشاركة القادمة له في المسابقات القارية.

يُذكر أن لقاء الأهلي والهلال كان قد انتهى على وقع التعادل الإيجابي بهدف لمثله لكل فريق، ليضمن بالتالي الفريق الأهلاوي تأهله إلى الدور ربع النهائي من عمر المسابقة، فيما اكتفى فريق الهلال بالخروج خالي الوفاض من مرحلة المجموعات.

ومن المقرر أن تُقام في مساء يوم غداً الأربعاء مراسم قرعة الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال إفريقيا، وذلك في إحدى الفنادق في العاصمة المصرية القاهرة.

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