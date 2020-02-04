إحصائية تظهر تفوق الدولي محمد صلاح على رونالدو وأجويرو

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يواصل اللاعب الدولي المصري محمد صلاح ولاعب نادي ليفربول البريطاني منافسته مع أفضل لاعبي العالم اللاعب ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي

خطوات قليلة تفصل اللاعب المصري محمد صلاح عن حمل كأس الدوري البريطانية خلال موسم استثنائي له مع ليفربول، يسير الريدز لتحطيم الرقم القياسي بـ بريميرليج مع فارق نقاط كبير في تاريخ البطولة المحلية.

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وعلى الرغم من هذا فإن اللاعب الدولي قد ابتعد خلال الموسم الراهن على غير عادته على منافسه على لقب هداف الدوري الإنجليزي إلا أن “مو” قد استطاع تضييق الخناق على لاعب ليستر سيتي جيمي فاردي متصدر القائمة برصيد 17 هدفاً.

يمتلك اللاعب الدولي محمد صلاح خلال الوقت الراهن 14 هدفاً بعد تحقيقه ثنائية بمرمى نادي ساوثهامبتون، التي وضعته في منافسة مع مهاجم نادي الأرسنال بيير إيمريك الذي يحل في المركز الثالث ويملك نفس عدد الأهداف بفارق هدفين عن لاعب نادي مانشستر سيتي سيرخيو أجويرو صاحب المركز الثاني.

يعد اللاعب محمد صلاح أكثر لاعبي الدوري الإنجليزي تسجيلاً للأهداف على ملعب فريقه خلال هذا الموسم المحلي برصيد 12 هدفاً، يليه لاعب نادي مانشستر يونايتد ماركوس راشفورد برصيد 10 أهداف، يليه مهاجم مانشستر سيتي سيرجيو أجويرو، يليه لاعب ليستر جيمي فاردي حيث سجل كلاهما 8 أهداف على ملعب فريقه.

صلاح يتفوق على ميسي

يتفوق محمد صلاح على ليونيل ميسي لاعب نادي برشلونة الذي سجل حتى الوقت الراهن 11 هدفاً خلال الموسم الكروي الراهن بكامب نو، مع الأخذ في الاعتبار أن اللاعب الأرجنتيني قد خاص عدد مباريات أقل.

وبحسب التصريحات التي أعلنت عنها صحيفة ليفربول إيكو، فإن اللاعب الدولي محمد صلاح قد سجل 68 هدفاُ بالدوري الإنجليزي الممتاز منذ أن تم ضمه إلى نادي ليفربول خلال موسم 2017/ 2018، منها 44 هدفاُ بملعب أنفيلد، مما يدل على أن نسبة 64.7% من أهداف “مو” في الدوري جاءت على ملعب أنفيلد، ليتساوى بهذا من مهاجم نادي بايرن ميونيخ روبرت ليفاندوفسكي بفارق 7 أهداف عن اللاعب ليونيل ميسي صاحب الـ 51 هدفاُ خلال أخر 3 مواسم.

يتفوق الدولي لاعب نادي ليفربول على نجم نادي يوفنتوس الراهن كريستيانو رونالدو الذي سجل 42 هدفاً على ملعب فريقه خلال أخر 3 مواسم بالدوري، يليه اللاعب أجويرو الأرجنتين الذي سجل 38 هدفاُ في البريميرليج.

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