مرتضى منصور يوجه رساله لقطر.. اعتذروا عن عدم استضافة نادي الزمالك

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صرح رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور أنه ليس هناك أي أزمة بين الشعبين القطري والمصري، ولكمن هناك أزمة مع حكام قطر.

جاءت تلك التصريحات من مرتضى منصور خلال فعاليات المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم من أجل الحديث عن مشاركة نادي الزمالك في مباراة السوبر الإفريقي أمام نادي الترجي التونسي.

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أعرب مرتضى منصور خلال فعاليات المؤتمر الصحفي عن أمله في اعتذار دولة قطر عن استضافة نادي الزمالك.

ويجدر هنا الإشارة إنه من المتعين أن يواجه نادي الترجي التونسي بطل دوري أبطال إفريقيا الفريق الأول لنادي الزمالك بطل الكونفدرالية خلال يوم الـ 14 من شهر فبراير القادم لعام 2020 في الدوحة العاصمة القطرية.

وقد أعلن مرتضى منصور عن رفضه التام لفكرة خوض مباراة السوبر الإفريقي في قطر للعديد من الأسباب أمنية وأخرى سياسية وذلك قبل عقد اجتماع مع مسؤولي نادي الزمالك من نظرائهم من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف، من أجل بحث أسباب رفض نادي الزمالك خوض المباراة في العاصمة القطرية الدوحة.

وقد أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم صباح اليوم أن اتحاد كرة القدم القطري قد قام بإرسال خطاباً تضمن أمان بعثة نادي الزمالك خلال تواجدها على الأراضي القطرية لخوض المباراة.

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