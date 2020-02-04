مفاجآت بالجملة في قائمة الزمالك أمام حرس الحدود

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أعلن المدير الفني للقلعة البيضاء الفرنسي باتريس كارتيرون‎، عن قائمة نادي الزمالك أمام حرس الحدود، المقرر إقامتها على إستاد القاهرة الدولي مساء غد الموافق الأربعاء، تأتي تلك المواجهة ضمن مواجهات الجولة الـ16 من عمر الدوري المصري الممتاز لموسم 2019/ 2020.

مفاجأت بقائمة الزمالك أمام حرس الحدود

تضمن قائمة الزمالك أمام نادي حرس الحدود العديد من المفاجآت، ومنها استبعاد المهاجم مصطفى محمد الشهير بـ البلدوزر بسبب الإيقاف، ومحمود عبد الرازق شيكابالا واللاعب التونسي فرجاني ساسي، واللاعب محمد عبد السلام، واللاعب أحمد عيد واللاعب محمد صبحي، واللاعب محمود عبد الرحيم جنش جميعهم لأسباب فنية.

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قائمة نادي الزمالك أمام نادي حرس الحدود

ضمت قائمة نادي الزمالك في حراسة المرمى:

محمد عواد.

محمد أبو جبل.

لاعبي خط الدفاع:

محمود علاء.

محمد عبدالغني.

محمود الونش.

عبدالله جمعة.

محمد عبدالشافي.

حازم إمام.

لاعبي خط الوسط:

طارق حامد.

محمد حسن.

أحمد سيد “زيزو”.

يوسف إبراهيم “أوباما”.

إسلام جابر.

محمد عنتر.

محمد أوناجم.

مصطفي فتحي.

أشرف بن شرقي.

لاعب خط الهجوم:

عمر السعيد.

يجدر هنا الإشارة إلى أن نادي الزمالك يحل في المركز الخامس من ترتيب الدوري برصيد 25 نقطة، وبعد مواجهة نادي الزمالك لنادي حرس الحدود، سوف يواجه نادي الإسماعيلي، قبل أن يتوجه إلى العاصمة القطرية الدوحة لمواجهة نادي الترجي التونسي في كأس السوبر الإفريقي يوم الـ 14 من شهر فبراير الجاري لعام 2020، ومن الدوحة إلى الإمارات وبالتحديد في أبو ظبي لمواجهة نادي الزمالك في مباراة كأس السوبر المصري يوم 20 من شهر فبراير الجاري.

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