رئيس نادي الزمالك: تلقيت تهديدات من ضابط قطري وهذة حقيقة الأفلام الجنسية

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صرح رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك مرتضى منصور، أنه قد تلقي رسائل تهديد بالقتل من قبل ضابط مخابرات قطري يسمى أبو سنيدة.

جاءت تلك التصريحات من رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي خلال فعاليات المؤتمر الصحفي، الذي عقده اليوم في مقر القلعة البيضاء من أجل الإعلان عن قراره النهائي الخاص خوض مواجهة السوبر الإفريقي أمام نادي الترجي التونسي المقرر إقامتها في الدوحة العاصمة القطرية، وأضاف بالرغم من كافة التهديدات، إلا أنه أعرب عن حزنه من جماهير نادي الزمالك التي عاتبته راغبة في خوض اللقاء.

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وقد قامت مرتضى منصور بعرض رسائل التهديدات التي وصلت له عبر هاتفه الشخصي، واستكمل تصريحه قائلاً أن هناك مواطن مصري الجنسية مخطوف من قبل أبو سنيدة، بالإضافة إلى إذاعته بعض التسجيلات الأخرى التي أوضحت بفبركة أحد الأفلام الجنسية خلال الأشهر القليلة السابقة.

كما أكد مرتضى منصور أن ما تم نشره يعد محادثات خاصة من لؤي دعبس، وأبو سنيدة القطري التي كشف عن فبركة الفيديو الجنسي من أجل الإيقاع برئيس نادي الزمالك.

وقد أوضح مرتضى منصور خلال وقت سابق أنه لا يوجد أي مشكلة بين الشعب المصري وبين الشعب القطري، لكن المشكلة مع الحكام، وواصل حديثه أنه مندهش من إقامة مباراة السوبر الإفريقي في دولة قطر التي تقطع القارة الآسيوية.

وأكد مرتضى منصور الجميع يعلم أن هناك مقاطعة واضحة بين الدولة القطرية والدولة المصرية، وليست مصر فقط هي من تقاطع قطر ولكن هناك العديد الدول الشقيقة الأخرى.

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