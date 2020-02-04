عقوبات قاسية على الهلال من الكاف بسبب مباراة الأهلي

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أقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف عقوبات قاسية نادي الهلال السوداني بعد الأحداث التي شهدتها مباراته مع النادي الأهلي المصري خلال الجولة الأخيرة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا التي أقيمت يوم السبت السابق.

صرحت نادي الهلال السوداني عبر حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أن لجنة الانضباط في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف قد أعلنت عن قرارها الخاص بحرمان نادي الهلال السوداني من حضور جماهيره خلال 4 مباريات، مع تغريمه قيمة 100 ألف دولار أمريكي مع إيقاف التنفيذ لنصف الغرامة في حالة لم تتكرر تلك الحادثة خلال عام.

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كما قرر الكاف منع العميد حسن محمد صالح مدير العلاقات العامة بنادي الهلال السوداني من المشاركة في أي نشاط إفريقي لمدة 5 مباريات قادمة، مع دفع غرامة 10 آلاف دولار أمريكي.

ويجدر هنا أن عدد جماهير نادي الهلال السوداني قد اقتحمت ملعب المباراة بعد توقف لمدة 10 دقائق، وقد تدخلت قوات من الشرطة والجيش خلال فعاليات المباراة التي انتهت بالتعادل بهدف لكلاُ الفريقين.

وقدح تأهل النادي الأهلي المصري إلى دور الربع نهائي في البطولة القارية، عن المركز الثاني لدور المجموعات برفقة نادي النجم الساحلي التونسي بينما ودع البطولة نادي الهلال السوداني.

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