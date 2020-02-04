سقطة فادحة بـ سيديهات مرتضى منصور عن تهديدات أبو سنيدة

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قام رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور بنشر صور خاصة بمحادثات بينه وبين شخص قطري الجنسية يسمى أبو سنيدة، يحاول استغلاله من أجل إحداث فتنة بمصر، وجاءت نص الرسائل التي قام بنشرها مرتضى منصور يوم الـ 9، 10 من شهر يوليو السابق، والغريب أن كلاً اليومين مكان يوم الثلاثاء سواء الرسائل حملت السؤال والرد مما أثار عدد من التكهنات بفبركة تلك المحادثات من الأساس.

جاءت تلك المحادثات من رئيس نادي الزمالك خلال فعاليات المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم، وقد أكد خلال المؤتمر مرتضى منصور أنه قد تعرض لتهديدات بالقتل من أبو سنيدة، وأن هناك خطة مدبرة من أجل استغلاله لإحداث فتنة بمصر.

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وأكد مرتضى منصور أنه في حالة عدم وجود التدابير والضمانات الأمنية اللازمة من قبل حكومة الدولة القطرية من أجل إقامة مباراة الزمالك والترجي بمباراة السوبر الإفريقي فإنه سوف يقوم بتصعيد الأمر إلى المحكمة الرياضية الدولية.

وأكد مرتضى منصور على تعامله مع هذا الموقف كمسؤول ورئيس نادي الزمالك، وليس كواحد من جماهير القلعة البيضاء، وأكد أن الجماهير تتعامل مع هذا الموقف بمشاعر المشجع وأكد أن كافة تلك الإجراءات التي يقوم بها من أجل حماية فريق القلعة البيضاء.

وأضاف رئيس نادي الزمالك أنه سوف يحسم الأمر غداً بشكل نهائي بخصوص التعهد الأمني القطري، والمشاركة في مباراة السوبر الأفريقي ضد نادي الترجي التونسي، بعد التقاء المسؤولين في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف بقرعة بطولة أفريقيا ليتم سماع ردهم بشأن الضمانات الأمنية الخاصة بتأمين المباراة.

شروط رئيس نادي الزمالك للمشاركة في مباراة السوبر الافريقي بقطر

وجود تعهد كتابي من قبل الحكومة القطرية من أجل تأمين بعثة نادي الزمالك بقطر، وعدم تقييد حريتهم. إلقاء القبض على الضابط القطري الذي يسمى أبو سنيدة ومحاكمته. بعد تنفيذ الشرطين الأول والثاني، إعلان الحكومة المصرية عن موافقتها بشأن خوض مباراة السوبر الإفريقي ضد نادي الترجي التونسي. الحصول على موافقة مجلس إدارة نادي الزمالك بأغلبية التصويت للمشاركة في المباراة.

يجدر هنا الإشارة إلى أن مباراة السوبر الأفريقي من المقرر أن تكون يوم 14 من شهر فبراير الجاري 2020 في العاصمة القطرية الدوحة بين نادي الزمالك، والترجي التونسي.

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