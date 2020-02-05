ميسي يهاجم إدارة نادي برشلونة للمرة الثانية

Advertisements

رد البرغوث ليونيل ميسي على تصريحات السكرتير الفني للفريق الفرنسي إريك أبيدال، وأعرب عن استيائه منها، عبر صفحته الشخصية على “إنستجرام”، حيث اتهم أبيدال الفريق، وانتقد فالفيردي.

وقال ميسي إنه لا يحب القيام بهذه الأشياء، لكن الناس عليهم تحمل مسؤولية قراراتهم، مشيرا إلى أن اللاعبين يكونون مسؤولين عن كل شيء داخل الملعب.

Advertisements

وأضاف ميسي أن اللاعبين أول من يعترفون بـ”التقصير” إذا كانت النتائج سيئة، مطالبا مسؤولي القطاع الرياضي بتحمل مسؤولية قراراتهم.

كان ميسي انتقد إدارة برشلونة من قبل بشأن البرازيلي نيمار دا سيلفا، وأكد أنه لا يعلم إن قامت إدارة الفريق بما يجب لإعادة اللاعب مرة أخرى أم لا.