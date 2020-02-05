تنتظر الموافقة.. تركي آل الشيخ يدعم الأهلي قبل قرعة دوري الأبطال

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في مقطع فيديو جديد نشر عبر صفحة “تركي آل الشيخ” الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، قال حمادة إسماعيل مدير مكتب تركي آل الشيخ بمصر، إن “آل الشيخ” أعرب عن استعداده لمساعدة النادي الأهلي قبل انطلاق دور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا.

وأضاف إسماعيل أن “آل الشيخ” وجَّه بتوفير طائرة خاصة من أجل إرسال أكبر عدد من جماهير المارد الأخمر لمؤازرة فريقها في المباراة المقبلة في دوري أبطال أفريقيا، كما أنه عرض على رئيس مجلس إدارة الأهلي محمود الخطيب توفير طائرة خاصة للفريق، وأن ما عرضه في انتظار موافقة رئيس الأهلي.

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وستجرى قرعة دوري أبطال أفريقيا، مساء اليوم، في القاهرة، ويقع النادي الأهلي في التصنيف الثاني بالقرعة، وسيواجه الأهلي أحد فرق التنصيف الأول وهي: “ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، والترجي التونسي، ومازيمبي الكونغولي”.