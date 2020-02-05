موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري الممتاز الخميس 6/2/2020

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موعد مباراة الأهلي وبيراميدز، يستعد فريق الأهلي حامل اللقب لملاقاة مضيفه فريق بيراميدز في مساء يوم الخميس الموافق 6 فبراير 2020 على ملعب الدفاع الجوي بمنطقة التجمع الخامس في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك ضمن مباريات الأسبوع السادس عشر في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2019 / 2020.

ولا شك أن عشاق كرة القدم المصرية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق مسابقة الدوري المصري الممتاز، إضافة إلى عشاق النادي الأهلي وأيضاً عشاق النجم حسين الشحات، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة الأهلي وبيراميدز، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبيراميدز.

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وبناءً على ذلك، سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة الأهلي وبيراميدز، إضافة إلى آخر تحضيرات كلاً من الأهلي وبيراميدز قبل هذه المباراة المرتقبة بينهما في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز، يستعد فريق الأهلي حامل اللقب لملاقاة مضيفه فريق بيراميدز في مساء يوم الخميس الموافق 6 فبراير 2020 على ملعب الدفاع الجوي بمنطقة التجمع الخامس في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك ضمن مباريات الأسبوع السادس عشر في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2019 / 2020.

وتنطلق مباراة الأهلي وبيراميدز تحديداً في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز، ستكون مباراة الأهلي وبيراميدز منقولة بشكل حصري عبر قناة أون سبورت HD1، فيما سيكون المعلق حاتم بطيشة هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة الأهلي وبيراميدز منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة تايم سبورت HD، بينما سيكون المعلق محمد الكواليني هو معلق المباراة.

آخر تحضيرات الأهلي وبيراميدز

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز، نستعرض لكم الآن نتائج فريق الأهلي في أخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية على مستوى جميع المسابقات:

بلاتينيوم ستارز من زيمبابوي 1/1 الأهلي، دوري أبطال إفريقيا.

الأهلي 0/5 طنطا، الدوري المصري الممتاز.

المقاولون العرب 2/0 الأهلي، الدوري المصري الممتاز.

الأهلي 0/1 النجم الساحلي التونسي، دوري أبطال إفريقيا.

الهلال السوداني 1/1 الأهلي، دوري أبطال إفريقيا.

وإليكم الآن نتائج فريق بيراميدز في أخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية على مستوى جميع المسابقات:

الاتحاد السكندري 1/1 بيراميدز، الدوري المصري الممتاز.

بيراميدز 1/3 مصر المقاصة، الدوري المصري الممتاز.

بيراميدز 1/0 رينجرز النيجيري، كأس الاتحاد الإفريقي.

اف سي مصر 2/1 بيراميدز، الدوري المصري الممتاز.

نواذيبو الموريتاني 1/0 بيراميدز، كأس الاتحاد الإفريقي.

وأخيراً سوف نستعرض لكم تشكيل الأهلي المتوقع في المباراة القادمة أمام مضيفه فريق بيراميدز:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد فتحي / رامي ربيعة / أيمن أشرف / علي معلول.

خط الوسط: أليو ديانج / عمرو السولية / حسين الشحات / وليد سليمان / جونيور أجايي.

خط الهجوم: مروان محسن.

المدير الفني: السويسري رينيه فايلر.

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