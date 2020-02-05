رسمياً .. نتائج قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2019 / 2020

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أجرى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم في مساء اليوم الأربعاء الموافق 5 فبراير 2020 مراسم قرعة الدور ربع النهائي للنسخة الحالية من مسابقة دوري أبطال إفريقيا 2019 / 2020، بعدما انتهت جميع مباريات مرحلة المجموعات في مطلع الأسبوع الحالي.

وبناءً على ذلك، سوف نستعرض لكم في هذا المقال نتائج قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2019 / 2020، ولكن قبل ذلك سوف نستعرض لكم أولاً جميع الأندية التي نجحت في التأهل إلى الدور ربع النهائي في مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

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وإليكم الآن أولاً جميع الأندية التي نجحت في التأهل إلى الدور ربع النهائي في مسابقة دوري أبطال إفريقيا 2019 / 2020:

مازيمبي الكونغولي / الزمالك / النجم الساحلي التونسي / الأهلي.

صن داونز الجنوب أفريقي / الوداد البيضاوي المغربي / الترجي الرياضي التونسي / الرجاء البيضاوي المغربي.

والآن سوف نستعرض لكم نتائج قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2019 / 2020:

المباراة الأولى: الأهلي / صن داونز.

المباراة الثانية: الرجاء البيضاوي / مازيمبي.

المباراة الثالثة: الزمالك / الترجي الرياضي.

المباراة الرابعة: الوداد البيضاوي / النجم الساحلي.

وأخيراً سوف نستعرض لكم نتائج قرعة نصف نهائي ونهائي دوري أبطال إفريقيا 2019 / 2020:

نصف النهائي الأول، الفائز من المباراة الثانية / الفائز من المباراة الثالثة.

نصف النهائي الثاني، الفائز من المباراة الرابعة / الفائز من المباراة الأولى.

النهائي، الفائز من نصف النهائي الأول / الفائز من نصف النهائي الثاني.

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