رسمياً .. نتائج قرعة ربع نهائي كأس الاتحاد الإفريقي 2019 / 2020

Advertisements

أجرى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم في مساء اليوم الأربعاء الموافق 5 فبراير 2020 مراسم قرعة الدور ربع النهائي للنسخة الحالية من مسابقة كأس الاتحاد الإفريقي 2019 / 2020، بعدما انتهت جميع مباريات مرحلة المجموعات مطلع الأسبوع الحالي.

وبناءً على ذلك، سوف نستعرض لكم في هذا المقال نتائج قرعة ربع نهائي كأس الاتحاد الإفريقي 2019 / 2020، ولكن قبل ذلك سوف نستعرض لكم أولاً جميع الأندية التي نجحت في التأهل إلى الدور ربع النهائي في مسابقة كأس الاتحاد الإفريقي.

Advertisements

وإليكم الآن جميع الأندية المتأهلة إلى الدور ربع النهائي في مسابقة كأس الاتحاد الإفريقي 2019 / 2020:

بيراميدز / المصري البورسعيدي / نهضة بركان المغربي / زاناكو الزامبي.

حوريا كوناكري الغيني / النصر الليبي / حسنية أكادير المغربي / إنيمبا النيجيري.

والآن سوف نستعرض لكم نتائج قرعة ربع نهائي كأس الاتحاد الإفريقي 2019 / 2020:

المباراة الأولى: زاناكو / بيراميدز.

المباراة الثانية: النصر / حسنية أكادير.

المباراة الثالثة: المصري البورسعيدي / نهضة بركان.

المباراة الرابعة: إنيمبا / حوريا كوناكري.

وأخيراً سوف نستعرض لكم نتائج قرعة نصف نهائي ونهائي كأس الاتحاد الإفريقي 2019 / 2020:

نصف النهائي الأول، الفائز من المباراة الأولى / الفائز من المباراة الرابعة.

نصف النهائي الثاني، الفائز من المباراة الثالثة / الفائز من المباراة الثانية.

النهائي، الفائز من نصف النهائي الأول / الفائز من نصف النهائي الثاني.

إقرأ أيضاً: ميسي يهاجم إدارة نادي برشلونة للمرة الثانية