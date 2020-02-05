موعد مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد في كأس ملك إسبانيا الخميس 6/2/2020

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موعد مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد، يستعد فريق ريال مدريد لملاقاة ضيفه فريق ريال سوسيداد في مساء يوم الخميس الموافق 6 فبراير 2020 على ملعب سانتياغو بيرنابيو في العاصمة الإسبانية مدريد، وذلك ضمن مباريات الدور ربع النهائي في إطار مسابقة كأس ملك إسبانيا 2019 / 2020.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الإسبانية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق مسابقة كأس ملك إسبانيا، إضافة إلى عشاق نادي ريال مدريد وأيضاً عشاق النجم الفرنسي كريم بنزيمة، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وريال سوسيداد.

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وبناءً على ذلك، سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد، إضافة إلى آخر تحضيرات كلاً من ريال مدريد وريال سوسيداد قبل هذه المباراة المرتقبة بينهما في مسابقة كأس ملك إسبانيا.

موعد مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد

موعد مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد، يستعد فريق ريال مدريد لملاقاة ضيفه فريق ريال سوسيداد في مساء يوم الخميس الموافق 6 فبراير 2020 على ملعب سانتياغو بيرنابيو في العاصمة الإسبانية مدريد، وذلك ضمن مباريات الدور ربع النهائي في إطار مسابقة كأس ملك إسبانيا 2019 / 2020.

وتنطلق مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد تحديداً في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة العاشرة مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد، ستكون مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد منقولة بشكل حصري عبر قناة السعودية الرياضية HD1 المجانية، فيما سيكون المعلق الإماراتي فارس عوض هو معلق المباراة.

آخر تحضيرات ريال مدريد وريال سوسيداد

موعد مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد، نستعرض لكم الآن نتائج فريق ريال مدريد في أخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية على مستوى جميع المسابقات:

ريال مدريد 1/2 إشبيلية، الدوري الإسباني.

ريال سالامانكا 3/1 ريال مدريد، كأس ملك إسبانيا.

بلد الوليد 1/0 ريال مدريد، الدوري الإسباني.

ريال سرقسطة 4/0 ريال مدريد، كأس ملك إسبانيا.

ريال مدريد 0/1 أتلتيكو مدريد، الدوري الإسباني.

وإليكم الآن مواعيد مباريات ريال مدريد الأربعة القادمة على مستوى جميع المسابقات، علماً بأن جميع المباريات بتوقيت القاهرة:

أوساسونا / ريال مدريد، الأحد 9 فبراير 2020، الدوري الإسباني، الساعة الخامسة مساءً.

ريال مدريد / سيلتا فيغو، الأحد 16 فبراير 2020، الدوري الإسباني، الساعة العاشرة مساءً.

ليفانتي / ريال مدريد، السبت 22 فبراير 2020، الدوري الإسباني، الساعة العاشرة مساءً.

ريال مدريد / مانشستر سيتي الإنجليزي، الأربعاء 26 فبراير 2020، ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، الساعة العاشرة مساءً.

وأخيراً سوف نستعرض لكم ترتيب كلاً من ريال مدريد وريال سوسيداد في مسابقة الدوري الإسباني 2019 / 2020 حتى الآن بعد مرور 22 جولة من عمر المسابقة:

ريال مدريد، المركز الأول، يمتلك في رصيده 49 نقطة.

ريال سوسيداد، المركز الثامن، يمتلك في رصيده 34 نقطة.

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