موعد مباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو في كأس ملك إسبانيا الخميس 6/2/2020

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موعد مباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو، يستعد فريق برشلونة وصيف الموسم الماضي لملاقاة مضيفه فريق أتلتيك بيلباو في مساء يوم الخميس الموافق 6 فبراير 2020 على ملعب سان ماميس في إقليم الباسك، وذلك ضمن مباريات الدور ربع النهائي في إطار مسابقة كأس ملك إسبانيا 2019 / 2020.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الإسبانية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق مسابقة كأس ملك إسبانيا، إضافة إلى عشاق نادي برشلونة وأيضاً عشاق الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو.

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وبناءً على ذلك، سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو، إضافة إلى آخر تحضيرات كلاً من برشلونة وأتلتيك بيلباو قبل هذه المباراة المنتظرة بينهما في مسابقة كأس ملك إسبانيا.

موعد مباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو

موعد مباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو، يستعد فريق برشلونة وصيف الموسم الماضي لملاقاة مضيفه فريق أتلتيك بيلباو في مساء يوم الخميس الموافق 6 فبراير 2020 على ملعب سان ماميس في إقليم الباسك، وذلك ضمن مباريات الدور ربع النهائي في إطار مسابقة كأس ملك إسبانيا 2019 / 2020.

موعد مباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو، ستكون مباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو منقولة بشكل حصري عبر قناة السعودية الرياضية HD2 المجانية، فيما سيكون المعلق السعودي فهد العتيبي هو معلق المباراة.

آخر تحضيرات برشلونة وأتلتيك بيلباو

موعد مباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو، نستعرض لكم الآن نتائج فريق برشلونة في أخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية على مستوى جميع المسابقات:

برشلونة 0/1 غرناطة، الدوري الإسباني.

إيبيزا 2/1 برشلونة، كأس ملك إسبانيا.

فالنسيا 0/2 برشلونة، الدوري الإسباني.

برشلونة 0/5 ليغانيس، كأس ملك إسبانيا.

برشلونة 1/2 ليفانتي، الدوري الإسباني.

وإليكم الآن مواعيد مباريات برشلونة الأربعة القادمة على مستوى جميع المسابقات، علماً بأن جميع المباريات بتوقيت القاهرة:

ريال بيتيس / برشلونة، الأحد 9 فبراير 2020، الدوري الإسباني، الساعة العاشرة مساءً.

برشلونة / خيتافي، السبت 15 فبراير 2020، الدوري الإسباني، الساعة الخامسة مساءً.

برشلونة / إيبار، السبت 22 فبراير 2020، الدوري الإسباني، الساعة الخامسة مساءً.

نابولي الإيطالي / برشلونة، الثلاثاء 25 فبراير 2020، ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، الساعة العاشرة مساءً.

وأخيراً سوف نستعرض لكم تشكيل برشلونة المتوقع في المباراة القادمة أمام مضيفه فريق أتلتيك بيلباو:

حراسة المرمى: نيتو.

خط الدفاع: نيلسون سيميدو / جيرارد بيكيه / صامويل أومتيتي / جوردي ألبا.

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس / فرينكي دي يونج / إيفان راكيتيتش.

خط الهجوم: أنطوان جريزمان / انسو فاتي / ليونيل ميسي.

المدير الفني: الإسباني كيكي سيتين.

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