موعد مباراة النصر والفتح في الدوري السعودي للمحترفين الخميس 6/2/2020

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موعد مباراة النصر والفتح، يستعد فريق النصر حامل اللقب في الموسم الماضي لملاقاة ضيفه فريق الفتح في مساء يوم الخميس الموافق 6 فبراير 2020 على ملعب الأمير فيصل بن فهد في العاصمة السعودية الرياض، وذلك ضمن مباريات الأسبوع السابع عشر في إطار مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين 2019 / 2020.

ولا شك أن عشاق كرة القدم السعودية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق مسابقة الدوري السعودي للمحترفين، إضافة إلى عشاق نادي النصر وأيضاً عشاق النجم المغربي نور الدين أمرابط، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة النصر والفتح، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة النصر والفتح.

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وبناءً على ذلك، سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة النصر والفتح، إضافة إلى آخر تحضيرات كلاً من النصر والفتح قبل هذه المباراة بينهما في مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

موعد مباراة النصر والفتح

موعد مباراة النصر والفتح، يستعد فريق النصر حامل اللقب في الموسم الماضي لملاقاة ضيفه فريق الفتح في مساء يوم الخميس الموافق 6 فبراير 2020 على ملعب الأمير فيصل بن فهد في العاصمة السعودية الرياض، وذلك ضمن مباريات الأسبوع السابع عشر في إطار مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين 2019 / 2020.

وتنطلق مباراة النصر والفتح تحديداً في تمام الساعة 17:20 مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة 18:20 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة 19:20 مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة النصر والفتح والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة النصر والفتح، ستكون مباراة النصر والفتح منقولة بشكل حصري عبر قناة السعودية الرياضية HD1 المجانية، فيما سيكون المعلق السعودي عبدالله الحربي هو معلق المباراة.

آخر تحضيرات النصر والفتح

موعد مباراة النصر والفتح، نستعرض لكم الآن ترتيب كلاً من النصر والفتح في مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين 2019 / 2020 حتى الآن بعد مرور 16 جولة من عمر المسابقة:

النصر، المركز الثاني، يمتلك في رصيده 34 نقطة.

الفتح، المركز الأخير، يمتلك في رصيده 10 نقاط.

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