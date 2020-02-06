“الزمالك” يطالب “اتحاد الكرة” بتأجيل مباراته أمام “الأهلي”

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أعلن هاني زادة عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، عن أمله في تأجيل موعد مباراة مباراة القمة والتي ستجمع بين الأهلي والزمالك في مسابقة الدوري خلال الشهر الجاري، مشيرا إلى أن طلبه جاء بهدف الحفاظ على رونق مباراة الأهلي والزمالك، موضحا أن الزمالك سوف يلتقي مع الأهلي في السوبر المصري قبلها بأربعة أيام.

وأضاف زادة، خلال تصريحات صحفية، أنه على اتحاد الكرة اتخاذ قرارًا بتأجيل مباراة الأهلي والزمالك في الدوري لفترة.

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جدير بالذكر أن الزمالك سوف يواجه الأهلي خلال بطولة السوبر المصري في الإمارات المقامة يوم 20 فبراير الجاري، ومن المنتظر أن يتجدد اللقاء بينهما في بطولة الدوري وتحديدًا في 24 من الشهر الجاري ضمن مباراة مؤجلة من الأسبوع الرابع.