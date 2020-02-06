“صنداونز”: “الأهلي” لم يحترمنا الموسم الماضي.. وسنضغط عليهم بشدة في المباراة المقبلة

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قال بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق صنداونز الجنوب أفريقي، إن “الأهلي” منافسه في البطولة القارية، سوف يعاني من ضغوط كبيرة من أجل التفوق عليهم في البطولة، جاء ذلك عقب إجراء قرعة دوري أبطال إفريقيا، والمقرر خلالها إقامة مباراة نارية فيها بين النادي الأهلي ونادي صنداونز، في مباريات دور الثمانية من البطولة القارية.

وأوضح موسيماني، في تصريحات صجفية، أنه من المقرر أن يواجهوا أيضا فريق الوداد المغربي خلال مرحلة المجموعات، مضيفا أنهم سبق وواجهوا الأهلي خلال البطولة الماضية ولكن كانت العقليات مختلفة، متابعا: “لم يكونوا يعرفونا أو يحترمونا.. وبعد نتيجة المباراة السابقة أظن أنهم أصبحوا مختلفين وستكون المواجهة صعبة.. فالنادي الأهلي دائما يتعرض للضغوط ويكون الأفضل.. وسوف نرى ماذا سيحدث لذلك علينا الضغط عليهم بشكل أكبر”.

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جدير بالذكر أن “صنداونز”، وجه ضربة صادمة الموسم الماضي وفاز في بطولة جنوب إفريقيا بخمس أهداف دون مقابل في لقاء الذهاب من منافسات دور الـ8 قبل أن يفوز الفريق الأحمر بهدف دون رد في لقاء الإياب والتي أقيمت على ملعب برج العرب في الإسكندرية.