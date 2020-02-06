“مواجهة ثأرية وتصريحات نارية”.. مباراة “الأهلي” مع “صنداونز”

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عقب إجراء قرعة دور الـ8 من مسابقة دوري أبطال إفريقيا، والتي أقيمت مساء أمس، واختير خلالها إقامة مباراة بين فريقي الأهلي وصنداونز بطل جنوب إفريقيا، أطلقت تصريحات نارية بشأن كون المباراة المقبلة ستكون ثأرية بين الطرفين خاصة بعد تعرض “الأهلي” لهزيمة كاسحة في المباراة السابقة بعد فوز صنداونز عليه بـ 5 أهدافمقابل لا شيء.

وبعد القرعة، أطلقت تصريحات نارية في صحف جنوب إفريقيا، حيث أعلنت صحيفة “سوكر لادوما”، أن التحدي أمام فريق صنداونز سيكون صعبًا في مواجهة الأهلي ضمن مباريات دور الـ8 من البطولة القارية الأولى على مستوى الأندية، واصفة “الأهلي” بعملاق مصر سوف يواجه الفريق الملقب بـ”البرازيليون” في مواجهة تاريخية.

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بينما قالت صحيفة “كيك أوف” إن فريق صنداونز، سوف يواجه “الأهلي” بخطى ثابتة في دوري الأبطال، مشيرة إلى أن الفريق لم يواجه أي خسارة في البطولة، وأن “صنداونز” يسعى لتحقيق إنجازات أكبر في الموسم الحالي.

وفي ذات السياق، قالت صحيفة “سيتيزنز”، إن فريق “صنداونز” سيواجه تحديا كبيرا حيث أن “الأهلي” بطل مصر سوف يسعى للثأر منه بعد الخسارة بخماسية دون رد على يد بطل جنوب إفريقيا.

وأضافت صحيفة “تايمز”، أن الأهلي سوف ينتقم لخسارته في موقعة الذهاب التي حقق فيها صنداونز خمس أهداف مقابل لا شيء، وعلى مدرب الفريق تجهيز خطة متكاملة من أجل اكمال مشواره القاري.