تعرف على تردد القناة المجانية الناقلة لمباراة “الأهلي” و”بيراميدز”

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يقيم النادي الأهلي مباراة أمام فريق بيراميدز في الأسبوع الـ16 من بطولة الدوري الممتاز، في الساعة السابعة والنصف اليوم، وذلك بعد تصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري بفارق 36 نقطة من 12 مباراة، وتجمعه بفريق بيراميدز صاحب المركز الخامس بـ26 نقطة من 15 مباراة.

وكان نادي بيراميز، أصدر بيانا أكد خلاله قرارا بعدم إذاعة المباراة عبى قناتي “أون سبورت وتايم سبورتس”، وذلك إثر خلافه مع شريكة “بريزنتيشن”، مشيرًا إلى أنه سوف يهدي المباراة مجانا للتليفزيون المصري لإذاعة اللقاء أرضيًا، ولإدارة النادي الأهلي لإذاعتها على قناة النادي.

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ومن المقرر أن تذاع المباراة على تردد قناة الأهلي:

التردد: 12341

معدل الترميز :27500

الاستقطاب: أفقي

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