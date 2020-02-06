“صنداونز” يوضح استعداده للقاء “الأهلي”

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قال خالد علي منسق فريق صنداونز، إن ماوريسيو أفونسو مهاجم وهداف الفريق، سوف يتغيب لمدة 3 أشهر بسبب الإصابة، معربا عن أمله في حضورة بطولة دوري الأبطال، كونها مباراة ثأرية للأهلي.

وأضاف منسق فريق صنداونز، في تصريحات صحفية، أن “الأهلي” تعاقد مع عناصر جديدة ومدير فني أجنبي هذا الموسم الأهلي، كما أنه يسير بخطى جيدة في الدوري فالفريق حقق العلامة الكاملة حتى الآن بالفوز في 12 مباراة، موضحا أن “الأهلي” كان يعاني من قلة الهدافين في الموسم الماضي، إلا أنه في الوضع الحالي المستوى متقارب.

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وأوضح أن فريقه يستعد للقاء، مضيفا أنه يعمل على دراسة مباريات الأهلي والزمالك والرجاء البيضاوي المغربي ومن المقرر إجراء تحليل لأداء النوادي قبل الذهاب إلى أبو ظبي، متابعا أن فريقه لم يختلف عن الموسم الماضي فقط تعرض لإصابة ماوريسيو أفونسو ما يجعله يغيب 3 أشهر.