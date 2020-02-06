حقائق وأرقام.. “مواجهة صعبة” تجمع الأهلي مع بيراميدز

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يستعد النادي الأهلي، لمواجهة نادي بيرامدز، اليوم، في مواجهة صعبة خلال المباراة المقامة اليوم، بعد عودة تركي آل الشيخ مالك نادي “الأسيوطي” سابقا، وذلك في إطار جدول ترتيب الدوري بالعلامة الكاملة، ويرصد التقرير التالي حقائق وأرقام عن المواجه، اليت يتغيب عنها لأول مرة عبدالله السعيد، بعد انضمامه إلى “بيراميدز”.

حقق نادي بيراميدز، الفوز في 4 مباريات مقابل انتصار الأهلي في 3 وتعادل في 8 مباريات جمعتهم، كما أن النادي هو الأول في التاريخ الذي حقق انتصارا على الأهلي في 4 مباريات متتابعة خلال بطولتين مختلفتين مع 4 مدربين وهم حسام حسن وعلي ماهر ورمون دياز وديسابر، حيث جرى الفوز في 4 ملاعب مختلفة.

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كما سجل بيراميدزخلال تلك المباريات 5 أهداف لـ 4 لاعبين وهم كينو وإيرك تراوري ومحمد فاروق، بواقع هدف لكل لاعب، بينما سجل عبد الله السعيد هدفين، والمفارقة أن الانتصارات الأربعة كانت في عهد 3 ملاك مختلفين، وهم محمود الأسيوطي المالك المصري النمساوي، تركي آل الشيخ المالك السعودي، سالم الشامسي الإماراتي.

وجاء الفوز بعدما تصدر وليد سليمان ومؤمن زكريا قائمة اللاعبين الأكثر تسجيلاً للأهداف في مباراة الفريقين برصيد هدفين وهو نفس رصيد عبد الله السعيد الوحيد الذي سجل بقميص الفريقين في مباراتهما، بينما أقام الأهلي أمام بيراميدز بـ3 مدرين مختلفين وهم خوان كارلوس جاريدو إسباني الجنسية، حسام البدري مصري الجنسية، مارتن لاسارتي الأوروجوائي الجنسية.

وكان النادي الأهلي تصدر في بطولة الدوري الممتاز برصيد 36 نقطة من 12 مباراة فيما يحتل بيراميدز المركز الخامس برصيد 26 نقطة جمعها من 15 مباراة .