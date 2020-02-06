حازم إمام: “من يتحدث عن ضياع بطولة الدوري لا يستحق اللعب في صفوف الزمالك”

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قال حازم إمام لاعب فريق الزمالك سابقا، إن اللاعب الذي يتحدث بشأن ضياع بطولة الدوري لا يستحق اللعب في صفوف الفريق الأبيض، مشيرا إلى أنه يوجد دور ثان كامل، متابعا: “اتفقنا مع لاعبي النادي بأكمله اإحراز 6 نقاط خلال الفوز على حرس الحدود والإسماعيلي قبل مباراة السوبر الإفريقي والمصري”.

وأضاف بشأن مواجهة الترجي في دوري أبطال إفريقيا: “اللي محتاج الفوز بالبطولة يواجه أي فريق”.

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جدير بالذكر أن نادي الزمالك يشغل المركز الثالث محليا في جدول الدوري برصيد 28 نقطة بفارق 8 نقاط عن الأهلي إلا أن الفريق الأبيض خاض مباراتين أكثر من فريق النادي الأهلي.