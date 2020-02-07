للمرة الثالثة.. قمة الأهلي والزمالك مهددة بالتأجيل

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رغم بيان اتحاد الكرة الذي أعلن فيه لعب مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في موعدها، يوم 24 فبراير الحالي، فإن القمة لا تزال مهددة بالتأجيل للمرة الثالثة.

قال مصدر مطلع، في تصريحات صحفية، إن القمة لا تزال مهددة بالتأجيل، لأن المواقات الأمنية لم ترد لاتحاد الكرة وذلك على الرغم إبلاغ الجهات المعنية بذلك.

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يشار إلى أن اتحاد الكرة أجل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الجولة الرابعة، في أكتوبر الماضي، لأجل غير مسمى لتعليمات أمنية، كما أجل الاتحاد وأعلن اتحاد الكرة في أول ديسمبر الماضى إقامة مباراة القمة في 19 فبراير الحالي، لكنه أجلها إلى 24 فبراير.