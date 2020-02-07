بيراميدز يُهاجم التحكيم ويؤكد “تعرضنا للظلم أمام الأهلي”

Advertisements

حرص نادي بيراميدز على مهاجمة الحكم إبراهيم نور الدين بقوة مساء يوم أمس الخميس، بسبب بعض القرارات الخاطئة التي اتخذها والتي كانت سبباً رئيسياً في نجاح فريق الأهلي في الفوز على بيراميدز في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وأكد محمود فتح الله المدرب العام لنادي بيراميدز خلال تصريحات له عبر قناة أون سبورت أن الحكم إبراهيم نور الدين ارتكب أخطائاً فادحة للغاية خلال هذه المباراة، وخاصة ذلك القرار الذي اتخذه في الوقت بدل الضائع من عمر المباراة.

Advertisements

وأشار أيضاً إلى أن الحكم منح لفريق بيراميدز ركلة مرمى في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع من عمر اللقاء، مما جعل حارس المرمى المهدي سليمان يستعد لتنفيذ هذه الركلة وبداية هجمة جديدة مع زملائه، إلا أن الحكم قرر تغيير قراره في أقل من ثانية واحتسب ركلة ركنية لا أساس لها من الصحة لصالح الأهلي نجحوا على إثرها في تسجيل هدف الفوز غير الشرعي.

وشدد محمود فتح الله في حديثه على أن هدف الأهلي الثاني الذي أهداه النقاط الكاملة ليس له أي علاقة على الإطلاق بكرة القدم واللعب النظيف، مؤكداً في الوقت ذاته أن اعتراض الجميع من طرف نادي بيراميدز سواء لاعبين أو حتى جهاز فني بشكل غير لائق على قرار الحكم إبراهيم نور الدين كان بسبب شعورنا بالظلم في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة.

يُذكر أن المارد الأحمر قد نجح مساء يوم أمس الخميس في تعزيز موقعه في صدارة ترتيب الدوري العام، بعدما حقق فوزاً صعباً على حساب مضيفه فريق بيراميدز بهدفين مقابل هدف واحد، علماً بأن الوقت بدل الضائع من اللقاء قد شهد إقصاء كلاً من الثنائي أحمد أيمن منصور وعلي جبر بالبطاقة الحمراء بسبب الاعتراض على الحكم إبراهيم نور الدين.

ويُعد ذلك الانتصار هو الثالث عشر على التوالي لمصلحة الفريق الأهلاوي في مسابقة الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي، ليواصل بالتالي التحليق وحيداً دون أي شريك على الإطلاق في صدارة الترتيب.

إقرأ أيضاً: للمرة الثالثة.. قمة الأهلي والزمالك مهددة بالتأجيل