الغندور: الحكم أهدى الأهلي النقاط الكاملة وبيراميدز لا يستحق الخسارة

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تواصلت ردود الأفعال القوية والغاضبة من الحكم إبراهيم نور الدين الذي أدار مساء يوم أمس الخميس مباراة الأهلي وبيراميدز في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز، حيث انضم الكابتن خالد الغندور لاعب نادي الزمالك سابقاً والإعلامي حالياً إلى قائمة المعترضين على قرارات الحكم في لقاء الأمس.

وأكد خالد الغندور خلال تصريحات له في مساء يوم أمس الخميس عبر شاشة قناة نادي الزمالك، أن الوسط الرياضي شاهد خلال مباراة الأهلي وبيراميدز قوانين جديدة في التحكيم المصري لم يشهدها أي أحد من قبل على الإطلاق.

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وأشار أيضاً إلى أن الحكم إبراهيم نور الدين احتسب ركلة مرمى لصالح فريق بيراميدز، ثم احتسب بعدها بثواني معدودة ركلة ركنية لصالح فريق الأهلي، مما سمح للمارد الأحمر بتسجيل هدفه الثاني في المباراة وحصد النقاط الكاملة في نهاية المطاف.

وشدد خالد الغندور في حديثه على أن الحكم إبراهيم نور الدين احتسب الهدف ورأى أنه صحيحاً بنسبة 100%، بالرغم من تواجد كرتين داخل أرض الملعب في نفس اللحظة التي تم تسجيل فيها الهدف.

وأضاف أن ذلك الهدف غير الشرعي كان من الطبيعي أن يتسبب في انفعال الجميع من طرف نادي بيراميدز، ليقوم بالحكم باستغلال ذلك بعدما طرد كلاً من الثنائي أحمد أيمن منصور وأيضاً رجب بكار، إضافة إلى حصول العديد من العناصر الأخرى على بطاقات صفراء.

وعن مباراة القمة المنتظرة بين الأهلي والزمالك في الدوري العام خلال شهر فبراير الجاري، طلب خالد الغندور من لاعبي فريق الزمالك بضرورة التركيز جيداً في هذه المباراة، مؤكداً في الوقت ذاته أن اللاعبين لا يجب عليهم أن يخشوا من أخطاء التحكيم نظراً لأن الحكم الأجنبي سوف يُطبق العدالة وقتها بعكس ما يفعله الحكام المصريين.

وفي ختام تصريحاته، أكد خالد الغندور أن هذه المباراة في مسابقة الدوري المصري الممتاز تختلف تماماً عن جميع المسابقات الأخرى المتمثلة في كأس السوبر المصري إضافة إلى كأس السوبر الإفريقي وأيضاً دوري أبطال إفريقيا وهي التحديات التي تنتظر الزمالك.

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