عبد الحفيظ يؤكد احتمالية بقاء شريف إكرامي مع الأهلي في الموسم المقبل

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أثار الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي الجدل مجدداً، وذلك بخصوص مستقبل النجم المخضرم شريف إكرامي مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في الموسم المقبل.

وكان شريف إكرامي حارس المرمى الثاني للفريق الأهلاوي قد أعلن بصفة رسمية عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أنه سوف يرحل لا محالة عن جدران القلعة الحمراء عقب نهاية عقده أي عقب نهاية الموسم الحالي مباشرة.

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وأوضح حينها أن السبب الرئيسي وراء ذلك القرار الصعب هو رغبته في الحصول على الفرصة الكاملة من أجل المشاركة في المباريات بصفة دائمة أو حتى متقطعة، ولكنه رفض في الوقت ذاته فكرة الجلوس حبيساً على مقاعد البدلاء طيلة الموسم بأكمله مثلما هو حاله مؤخراً مع فريق الأهلي.

ويعتمد السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي منذ مطلع الموسم الحالي على النجم محمد الشناوي في مركز حراسة المرمى بصفة دائمة، فيما لم يتم منح شريف إكرامي فرصة المشاركة سوى في مباراة وحيدة فقط لا غير كانت في مسابقة كأس مصر.

ومن جانبه، أكد الكابتن سيد عبد الحفيظ خلال تصريحات له عبر شاشة قناة “إم بي سي مصر” أن رحيل النجم المخضرم شريف إكرامي عن صفوف النادي الأهلي لا يزال أمراً غير وارداً، بالرغم من إعلان اللاعب نفسه عن نهاية مشواره مع الأهلي.

وأشار أيضاً إلى أن إكرامي يُعتبر من اللاعبين المهمين للغاية بالنسبة إلى النادي الأهلي، وذلك مثله مثل وليد سليمان وحسام عاشور إضافة إلى أحمد فتحي في ظل الخبرات الكبيرة التي يتمتع بها كلاً منهم.

وشدد سيد عبد الحفيظ في حديثه على أن فتح باب المفاوضات مع الرباعي من أجل تجديد عقودهم سوف يتم في شهر مارس المقبل بناءً على تعليمات مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب.

وفي ختام حديثه، أضاف أن النادي الأهلي طلب من لاعبيه عدم الحديث من جديد عن أي أمور تخص مستقبلهم مع الأهلي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، على أن يتم السماح لهم بالحديث مع عائلاتهم والتعامل بصورة طبيعية بعيداً عن عالم كرة القدم.

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