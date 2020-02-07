تركي آل الشيخ يضع شرطين من أجل حضور مباراة الأهلي والزمالك في الدوري العام

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وضع المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني والرئيس الشرفي للنادي الأهلي شرطين أساسيين، من أجل حضور مباراة القمة بين الأهلي والزمالك خلال شهر فبراير الحالي في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكتب المستشار تركي آل الشيخ عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك التالي:

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إذا استمر موعد مباراة القمة في يوم 24 فبراير بالقاهرة على موعده، ومدني الله بالصحة فإن نيتي إن شاء الله حضور المباراة والاستمتاع مع الجمهور.

يُذكر أن العديد من الشكوك لا تزال تحوم حول إقامة المباراة في موعدها بسبب ارتباطات كلاً من الأهلي والزمالك الأفريقية، مما قد يجعل الاتحاد المصري لكرة القدم مضطراً لتأجيل القمة مرة أخرى، حيث سبق وأن تم تأجيلها في شهر أكتوبر الماضي لأسباب أمنية.

ولا يقتصر الأمر فقط على موعد المباراة، بل إن المستشار تركي آل الشيخ يتواجد مؤخراً في الولايات المتحدة الأمريكية بعدما أجرى عملية جراحية بنجاح في الأيام الماضية، وبالتالي فإن حالته الصحية هي التي سوف تحسم الأمور في نهاية المطاف.

وكان مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب قد أعلن في الأيام الماضية أيضاً عن عودة المستشار تركي آل الشيخ لشغل منصب الرئيس الشرفي للنادي الأهلي مرة أخرى، بعدما انتهت جميع الخلافات تماماً بين الكابتن محمود الخطيب وبين المستشار تركي آل الشيخ.

وبناءً على ذلك القرار، قام المستشار تركي آل الشيخ بصرف مكافآت مالية لكل لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في مطلع الأسبوع الماضي، بعد نجاح المارد الأحمر في حجز مقعده في الدور ربع النهائي في مسابقة دوري أبطال إفريقيا في الجولة السادسة والأخيرة من مرحلة المجموعات.

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