محمد صلاح يؤجل عودته إلى مصر في انتظار مولودته الثانية خلال ساعات !

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أوضح مصدر مقرب من النجم المصري محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي أن الأخير قام بتأجيل موعد عودته إلى مصر، بسبب انتظاره لمولودته الثانية خلال الساعات القليلة القادمة من زوجته ماجي صلاح.

وأكد المصدر أن فخر العرب محمد صلاح سوف يُرزق بإبنة ثانية بعد ساعات من الآن، على أن يتم الكشف عن اسمها عقب ولادتها بنجاح، علماً بأن ابنة صلاح الكبرى تُسمى مكة والتي تم ولادتها في عام 2014 في إنجلترا.

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وكان صلاح قد نشر تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وكتب فيها التالي: “عدت من إجازة لم أذهب إليها”، وذلك في إشارة منه إلى عدم استطاعته العودة إلى مصر لقضاء عطلته الحالية مع عائلته وأصدقائه دون أن يذكر أي شيء يتعلق بولادة طفلته الثانية.

يُذكر أن محمد صلاح كان قد تزوج من ماجي في قرية نجريج في عام 2013، قبل أن تُفتح أمامه أبواب السعد ليصبح أحد أفضل لاعبي كرة القدم على مستوى العالم في الوقت الحالي.

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