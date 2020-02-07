تركي آل الشيخ يوجه رسائل هامة لجماهير الأهلي بعد الفوز على بيراميدز

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حرص المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني والرئيس الشرفي للنادي الأهلي على توجيه رسائل في غاية الأهمية إلى جماهير القلعة الحمراء، بعد الفوز الهام الذي حققه المارد الأحمر يوم أمس الخميس على حساب فريق بيراميدز في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكتب المستشار تركي آل الشيخ عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك التالي:

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مبروك، الحمد لله على الفوز، العقدة راحت بعدي، اللي يلعب معنا يستحمل، إذا استمر موعد مباراة القمة في يوم 24 فبراير بالقاهرة على موعده، ومدني الله بالصحة، فإن نيتي إن شاء الله حضور المباراة والاستمتاع مع الجمهور.

يُذكر أن الفريق الأهلاوي كان قد نجح في تحقيق فوزاً مثيراً للغاية في مساء يوم أمس الخميس على حساب مضيفه فريق بيراميدز بهدفين مقابل هدف واحد على ملعب الدفاع الجوي في العاصمة المصرية القاهرة في إطار مسابقة الدوري العام.

ولم يحضر المستشار تركي آل الشيخ أي مباراة على الإطلاق في مصر منذ رحيله عن رئاسة نادي بيراميدز قبل نهاية الموسم الماضي، مما سوف يجعل حضوره لمباراة القمة القادمة بين الأهلي والزمالك بمثابة الحدث المهم للغاية.

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