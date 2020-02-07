إكرامي يكشف موعد عودة رمضان صبحي ويوجه نصيحة هامة للأهلي قبل مواجهة صن داونز

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كشف إكرامي الشحات حارس مرمى النادي الأهلي سابقاً عن موعد عودة النجم رمضان صبحي من جديد، من أجل المشاركة في المباريات بصورة طبيعية مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بعد اقتراب تعافيه من الإصابة.

وأكد إكرامي الشحات خلال تصريحات له عبر شاشة قناة “إم بي سي مصر” أن رمضان صبحي سوف يكون جاهزاً من أجل المشاركة في التدريبات الجماعية للمارد الأحمر بعدما اقترب من التعافي تماماً من الإصابة.

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وأشار أيضاً إلى أن اللاعب سوف يكون جاهزاً بنسبة كبيرة من أجل خوض مباراة كأس السوبر المصري أمام فريق الزمالك، إلا أن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأهلاوي من المتوقع ألا يُجازف به خوفاً من تجدد إصابته مرة أخرى.

وشدد إكرامي الشحات في حديثه على أن رمضان صبحي متواجد حالياً في مصر وليس في إنجلترا مثلما تقول الشائعات في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكداً في الوقت ذاته أن فرصة الأهلي للتتويج بلقب كأس السوبر المصري تُعتبر أكبر من الزمالك.

وعن قيد حارس المرمى الناشئ مصطفى شوبير في قائمة الأهلي الأفريقية، أكد أن ذلك الأمر ليس له أي دخل على الإطلاق برحيل شريف إكرامي عن جدران القلعة الحمراء، مشيراً في الوقت ذاته إلى أنه نصح مصطفى شوبير بالخروج من الأهلي على سبيل الإعارة حتى يتمكن من المشاركة في المباريات بصورة أكبر.

وفي ختام تصريحاته، شدد إكرامي الشحات على أن الأهلي ستكون لديه فرصة كبيرة من أجل تخطي عقبة فريق صن داونز الجنوب أفريقي في مسابقة دوري أبطال إفريقيا، وذلك في حالة فوزه في مباراة ذهاب الدور ربع النهائي بثنائية نظيفة، أما أي نتيجة أخرى غير ذلك ستجعل من مهمة الأهلي في غاية الصعوبة.

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