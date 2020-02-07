جوارديولا يُغلق الباب أمام احتمالية رحيل ميسي عن برشلونة

Advertisements

حسم الإسباني بيب جوارديولا مدرب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي كل الجدل القائم بقوة في الأيام القليلة الماضية، وذلك بخصوص إمكانية التعاقد مع الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي في حالة رحيله عن صفوف ناديه الحالي برشلونة الإسباني عقب نهاية الموسم الحالي مباشرة.

وأكد بيب جوارديولا خلال تصريحات له اليوم في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة مانشستر سيتي ووست هام في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، أن كل الأنباء التي تم تداولها مؤخراً حول اقتراب ليونيل ميسي من الرحيل عن برشلونة والتعاقد مع مانشستر سيتي، هي مجرد شائعات مغرضة ليس لها أي أساس من الصحة على الإطلاق.

Advertisements

وأشار أيضاً إلى أن أمنيته هي أن يبقى ميسي لاعباً في صفوف برشلونة مثلما كان الحال تماماً طيلة مسيرته الرياضية، مشدداً في الوقت ذاته على أنه لا يحب الحديث عن لاعبي الأندية الأخرى سواء كان ميسي أو غيره.

إقرأ أيضاً: إكرامي يكشف موعد عودة رمضان صبحي ويوجه نصيحة هامة للأهلي قبل مواجهة صن داونز