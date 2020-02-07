يورجن كلوب ينجح في تحقيق إنجاز تاريخي لأول مرة في تاريخ البريميرليج

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تمكن الألماني يورجن كلوب مدرب فريق ليفربول الإنجليزي من تحقيق إنجاز تاريخي لم يسبق له مثيل على الإطلاق، ليتفوق بالتالي على كل المدربين في تاريخ مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء ذلك بعدما منحت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز جائزة أفضل مدرب في شهر يناير للمدرب يورجن كلوب، بعدما نجح في قيادة فريقه لتحقيق الفوز في جميع مباريات البريميرليج في أولى شهور العام الحالي 2020.

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وبناءً على ذلك، تُعد هذه المرة الخامسة في الموسم الحالي التي يفوز فيها كلوب بجائزة أفضل مدرب في البريميرليج، حيث حصد هذه الجائزة في شهور أغسطس وسبتمبر ونوفمبر وديسمبر من العام الماضي 2019 إضافة إلى شهر يناير من العام الحالي 2020.

ولم يتمكن أي مدرب على الإطلاق في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز من الفوز بهذه الجائزة في 5 مناسبات في نفس الموسم ذاته، علماً بأن ذلك الرقم التاريخي من المرشح أن يرتفع في ظل النتائج المذهلة التي حققها فريق ليفربول منذ مطلع الموسم وحتى الآن.

ويتربع فريق الريدز على عرش صدارة ترتيب البريميرليج برصيد 73 نقطة من 25 جولة فقط لا غير، كما يفصل بينه وبين حامل اللقب فريق مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني حالياً 19 نقطة كاملة، مما يجعل يورجن كلوب مرشحاً لحصد جائزة أفضل مدرب مرة أخرى في الشهور المتبقية من عمر الموسم.

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