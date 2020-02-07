محمد صلاح يمزح مع الجماهير بسبب البقاء في مدينة ليفربول أثناء العطلة

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حرص النجم المصري محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي على المزاح مع جماهير النادي وعشاقه، بسبب اختياره البقاء في مدينة ليفربول أثناء العطلة الحالية للفريق عوضاً عن الذهاب إلى مصر أو لأي بلد آخر مثلما فعل معظم زملائه.

وقام محمد صلاح بنشر تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وكتب فيها التالي: “عدت من العطلة التي لم أذهب إليها”، وذلك في الإشارة منه إلى البقاء في مدينة ليفربول مع العلم بأنه التقط صورة له أثناء تدريباته في صالة الجيم.

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يُذكر أن العديد من الأنباء قد أكدت في الساعات الماضية أن السبب الرئيسي وراء بقاء فخر العرب محمد صلاح في مدينة ليفربول، هو انتظاره لمولودته الثانية خلال الساعات القادمة وليس لأي سبب آخر في انتظار التأكيد الرسمي لاحقاً.

ومن المقرر أن يعود فريق ليفربول لخوض المباريات من جديد في مطلع الأسبوع بعد المقبل، وذلك حينما يحل ضيفاً على فريق نورويتش سيتي في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

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