مصادر تكشف عن مفاجأة بخصوص الملعب المحتضن لنهائي دوري أبطال إفريقيا

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كشفت مصادر صحفية تونسية عن مفاجأة مدوية من العيار الثقيل، وذلك بخصوص الملعب الذي سوف يحتضن المباراة النهائية للنسخة الحالية من مسابقة دوري أبطال إفريقيا 2019 / 2020.

وأكدت المصادر أن السبب الرئيسي وراء تأخر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم في الإعلان عن ملعب المباراة النهائية، هو وجود بعض الخلافات في اللجنة التنفيذية حول ملعب المباراة.

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وأشارت إلى أن بعض أعضاء اللجنة التنفيذية بالاتحاد الإفريقي غير راضيين تماماً عما فعله رئيس الاتحاد أحمد أحمد، حيث وعد الأخير مسؤولي الرياضة المغربية بأن يحتضن ملعب محمد الخامس المباراة النهائية للنسخة الحالية من مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

وشددت المصادر على أن أعضاء اللجنة التنفيذية بالكاف يرون أن اختيار الملعب منذ الآن لا يُعتبر أمراً عادلاً على الإطلاق بالنسبة لبقية الأندية المتأهلة إلى الدور ربع النهائي، وخاصة في ظل نجاح كلاً من فريق الوداد البيضاوي المغربي إضافة إلى فريق الرجاء البيضاوي المغربي في الوصول إلى مرحلة ربع النهائي.

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