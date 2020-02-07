فايلر يُقرر إجراء التدريبات الجماعية للاعبي الأهلي صباحاً تحضيراً لمواجهة صن داونز

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أوضح مصدر مقرب من النادي الأهلي أن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي قد بدأ بالفعل في التفكير في المباراة المنتظرة أمام فريق صن داونز الجنوب أفريقي في إطار الدور ربع النهائي في مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

وأكد المصدر أن المدير الفني رينيه فايلر قرر إجراء التدريبات الجماعية للاعبين انطلاقاً من الساعة العاشرة صباحاً بداية من يوم غداً السبت، وذلك من أجل ضبط الساعة البيولوجية لكافة اللاعبين حتى يكون الجميع جاهزاً لملاقاة فريق صن داونز في مباراة الإياب في جنوب أفريقيا.

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وأشار أيضاً إلى أن مباراة الإياب سوف تُقام في الساعة الثالثة عصراً، مما قد يكون له تأثير سلبي من جديد على لاعبي المارد الأحمر مثلما كان الحال تماماً في الموسم الماضي، والذي تعرض فيه الفريق الأهلاوي إلى خسارة قاسية بخماسية نظيفة هناك.

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