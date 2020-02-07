ابنة محمد صلاح تُطلق اسم “روز” على شقيقتها القادمة

Advertisements

كشف مصدر مقرب من النجم المصري محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي عن اسم المولودة الجديدة التي ينتظرها فخر العرب، والتي من المتوقع أن تظهر إلى النور في الأسبوع المقبل.

وأكد المصدر أن محمد صلاح ترك حرية اختيار اسم المولودة لابنته الأولى مكة، والتي أطلقت عليها بدورها اسم روز، وهو الاسم المتوقع أن يستقر عليه محمد صلاح لابنته الجديدة.

Advertisements

وأشار أيضاً إلى أن المولودة من المتوقع أن تظهر إلى النور في يوم الإثنين المقبل الموافق 10 فبراير 2020، علماً بأن والدة زوجته ماجي إضافة إلى شقيقة ماجي قد سافرتا مؤخراً إلى مدينة ليفربول من أجل البقاء مع ماجي لمتابعة حالتها الصحية قبل وبعد عملية الولادة.

إقرأ أيضاً: فايلر يُقرر إجراء التدريبات الجماعية للاعبي الأهلي صباحاً تحضيراً لمواجهة صن داونز