محمد صلاح يوافق على المشاركة في أولمبياد طوكيو 2020

أوضح مصدر مقرب من النجم المصري محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي أن الأخير قد وافق على فكرة المشاركة مع المنتخب الوطني المصري الأولمبي في أولمبياد طوكيو صيف العام المقبل 2020.
وأكد المصدر أن فخر العرب محمد صلاح يرغب في خوض التجربة مرة أخرى مع منتخب مصر الأولمبي في أولمبياد طوكيو هذه المرة، علماً بأنه سبق وأن شارك في أولمبياد لندن 2012 في بداية تألقه في الملاعب الأوروبية.
وأشار أيضاً إلى أن صلاح يرغب هذه المرة في تحقيق إنجاز تاريخي مع المنتخب الأولمبي في ظل المستوى الرفيع الذي وصل له في آخر موسمين مع ليفربول.
وشدد المصدر على أن المشاركة ليست بيد محمد صلاح وحده، حيث من المقرر أن يجتمع مع الألماني يورجن كلوب مدرب فريق الريدز في الفترة القادمة من أجل حسم ذلك الملف بصورة نهائية.
يُذكر أن يورجن كلوب سبق وأن أكد خلال تصريحات له في الأسبوع الماضي أن مشاركة محمد صلاح مع المنتخب المصري الأولمبي لم يتم اتخاذ فيها أي قرار بعد حتى الآن، على أن يحدث ذلك الأمر في الفترة القادمة بعد الاجتماع مع اللاعب.
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