محمد صلاح يوافق على المشاركة في أولمبياد طوكيو 2020

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أوضح مصدر مقرب من النجم المصري محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي أن الأخير قد وافق على فكرة المشاركة مع المنتخب الوطني المصري الأولمبي في أولمبياد طوكيو صيف العام المقبل 2020.

وأكد المصدر أن فخر العرب محمد صلاح يرغب في خوض التجربة مرة أخرى مع منتخب مصر الأولمبي في أولمبياد طوكيو هذه المرة، علماً بأنه سبق وأن شارك في أولمبياد لندن 2012 في بداية تألقه في الملاعب الأوروبية.

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وأشار أيضاً إلى أن صلاح يرغب هذه المرة في تحقيق إنجاز تاريخي مع المنتخب الأولمبي في ظل المستوى الرفيع الذي وصل له في آخر موسمين مع ليفربول.

وشدد المصدر على أن المشاركة ليست بيد محمد صلاح وحده، حيث من المقرر أن يجتمع مع الألماني يورجن كلوب مدرب فريق الريدز في الفترة القادمة من أجل حسم ذلك الملف بصورة نهائية.

يُذكر أن يورجن كلوب سبق وأن أكد خلال تصريحات له في الأسبوع الماضي أن مشاركة محمد صلاح مع المنتخب المصري الأولمبي لم يتم اتخاذ فيها أي قرار بعد حتى الآن، على أن يحدث ذلك الأمر في الفترة القادمة بعد الاجتماع مع اللاعب.

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