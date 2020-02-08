بعد محاولة خاطئة منذ 12 عاما.. هل ينضم ميسي لمانشستر سيتي؟

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12 عاما مرت على وجود محاولة خاطئة من قبل مانشستر سيتي لضم البرغوث ليونيل ميسي، حينما أرسل المدير التنفيذي السابق لـ مان سيتي جاري كوك، في عام 2008، عرضًا للتعاقد ميسي بسبب سوء تفاهم بشأن طلبات إدارة النادي.

وقال جاري إنه كان في اجتماع هاتفي مع مساعد مالك الناجي التايلاندي بيمبونجسات، مشيرا إلى أنه كان منفعلا وقتها في أثناء جلسة مساج وقال “نعم، نعم الأمر أصبح فوضويا (messy).”

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وأضاف كوك أنه فسر الأمر بشكل خاطئ وظن أنه قال: “دعونا نذهب للتعاقد مع ميسي”، مشيرا إلى أن إدارة مان ستي أرسلت عرضا وقتها إلى برشلونة للتعاقد مع ميسي مقابل 70 مليون جنيه إسترليني.

وأوضح جاري كوك أن إدارة البرسا تواصلت حينها مع إدارة” مان بلو”؛ من أجل التأكد من جدية العرض، كما أنهم أخبروا الإدارة لتحديد موقفهم النهائي.

وفي الفترة الأخيرة، كشفت تقارير صحفية إنجليزية، أن إدارة مانشستر سيتي تدرس التعاقد مع ميسي في الصيف المقبل، حيث إن بيب جوارديولا أكد أن ميسي سيبقى في صفوف برشلونة، وأنه سينهي مشواره مع البلوجرانا.