مدرب صن داونز: مواجهة الأهلي صعبة.. وتكرار الخماسية مستحيل

Advertisements

قال المدير الفني لفريق صنداونز الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، إن مواجهة النادي الأهلي ليست سهلة، مشيرا إلى أن الفوز على الأهلي بخماسية مثل الموسم الماضي مستحيلة، لكن سيحاول التفوق عليه.

وأضاف موسيماني، في تصريحات تليفزيونية، أن مواجهة الأهلي باتت صعبة لأنه منافس من العيار الثقيل، إضافة إلى المدير الفني الجديد رينيه فايلر وكذلك الصفقات الجديدة.

Advertisements

وأوضح أن طريقة وأسلوب فريقه المختلفة عن أندية شمال أفريقيا هي سر تفوقهم على الأندية المصرية.

يشار إلى أن النادي الأهلي سيواجه نظيره صن داونز الجنوبي أفريقي، في مواجهة ثأرية من العيار الثقيل، في إطار جور الـ8 بدوري أبطال أفريقيا.