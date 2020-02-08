ميسي يحسم موقفه من الرحيل عن “كامب نو”

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بعد نشوب أزمة بين اللاعب ليونيل ميسي، والسكرتير الفني لبرشلونة إريك أبيدال، عقب تصريحات تآمر اللاعبين للإطاحة بالمدير الفني السابق للبرسا فالفيردي، ذكرت تقارير أن ميسي حسم موقفه بشأن الرحيل عن “كامب نو”.

وربطت التقارير باحتمالية رحيل “البرغوث” عن برشلونة في نهاية الموسم الحالي، حيث إن عقده يتيح له إمكانية الرحيل مجانيا قبل نهاية مدة عقده بموسمٍ كامل.

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وذكرت شبكة “سكاي سبورتس” أن البرغوث لا يفكر في الرحيل حيث إنه يرغب في اللعب بقميص “البرسا” حتى نهاية عقده في يونيو 2021.