موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي في الدوري المصري الممتاز الأحد 9/2/2020

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موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي، يستعد فريق الزمالك لملاقاة مضيفه فريق الإسماعيلي في مساء يوم الأحد الموافق 9 فبراير 2020 على ملعب الإسماعيلية، وذلك ضمن مباريات الأسبوع السابع عشر في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2019 / 2020.

ولا شك أن عشاق كرة القدم المصرية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق نادي الزمالك، إضافة إلى عشاق النجم محمود عبد الرازق شيكابالا وأيضاً عشاق النادي الإسماعيلي، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والإسماعيلي.

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وبناءً على ذلك، سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي، إضافة إلى آخر تحضيرات كلاً من الزمالك والإسماعيلي قبل هذه المباراة المرتقبة بينهما في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي

موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي، يستعد فريق الزمالك لملاقاة مضيفه فريق الإسماعيلي في مساء يوم الأحد الموافق 9 فبراير 2020 على ملعب الإسماعيلية، وذلك ضمن مباريات الأسبوع السابع عشر في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2019 / 2020.

وتنطلق مباراة الزمالك والإسماعيلي تحديداً في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي، ستكون مباراة الزمالك والإسماعيلي منقولة بشكل حصري عبر قناة أون سبورت HD1، فيما سيكون المعلق حاتم بطيشة هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة الزمالك والإسماعيلي منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة تايم سبورت HD، بينما سيكون المعلق محمد الكواليني هو معلق المباراة.

آخر تحضيرات الزمالك والإسماعيلي

موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي، نستعرض لكم الآن ترتيب كلاً من الزمالك والإسماعيلي في مسابقة الدوري المصري الممتاز 2019 / 2020 حتى الآن:

الزمالك، المركز الثالث، يمتلك في رصيده 28 نقطة من 14 مباراة مع تبقي له مباراتين مؤجلتين مع كلاً من المصري البورسعيدي إضافة إلى الأهلي.

الإسماعيلي، المركز التاسع، يمتلك في رصيده 21 نقطة من 16 مباراة.

وإليكم الآن نتائج فريق الزمالك في أخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية على مستوى جميع المسابقات:

الجونة 2/0 الزمالك، الدوري المصري الممتاز.

الزمالك 0/0 مازيمبي من جمهورية الكونغو الديمقراطية، دوري أبطال إفريقيا.

وادي دجلة 1/1 الزمالك، الدوري المصري الممتاز.

بريميرو دي أغوستو الأنجولي 1/1 الزمالك، دوري أبطال إفريقيا.

الزمالك 0/2 حرس الحدود، الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن يلتقي فريق الزمالك في العاصمة القطرية الدوحة الأسبوع المقبل مع فريق الترجي الرياضي التونسي في المباراة القادمة التي تلي مباراته مع الإسماعيلي، حيث تأتي تلك المباراة في إطار مسابقة كأس السوبر الإفريقي، علماً بأن المواجهة بينهما سوف تتجدد مرة أخرى في مناسبتين، ولكن ذلك ضمن الدور ربع النهائي في إطار مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

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