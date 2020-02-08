أرنولد: كلوب يمنحنا الحرية وسنفوز معه بالعديد من الألقاب المرحلة القادمة

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تحدث النجم الإنجليزي الشاب ألكسندر أرنولد الظهير الأيمن لفريق ليفربول الإنجليزي عن الدور البارز الذي يلعبه مدربه الألماني يورجن كلوب، مما ساهم في وصول فريق الريدز إلى المستوى العالي الذي وصل إليه على مدار الأشهر الماضية.

وأكد ألكسندر أرنولد خلال تصريحات له لصحيفة “ميرور” الإنجليزية أن المدرب يورجن كلوب لديه تأثير إيجابي لا مثيل له على الإطلاق على جميع لاعبي فريق ليفربول منذ اليوم الأول له في النادي.

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وأشار أيضاً إلى أن كلوب يمتاز بعقلية انتصارية دائماً ولا يعرف أبداً الاستسلام، مؤكداً في الوقت ذاته أنه يعمل على نقل الشغف والحماس بداخله إلى اللاعبين في كل يوم سواء أثناء الحصص التدريبية أو حتى أثناء المباريات.

وشدد ألكسندر أرنولد في حديثه على أن فريق ليفربول سوف ينجح في حصد المزيد من الألقاب مع المدرب الألماني في الفترة القادمة، ولن يكتفي فقط بما حققه من ألقاب في الأشهر الماضية على الصعيد القاري.

وأضاف أيضاً أن يورجن كلوب يُطالب اللاعبين دائماً بضرورة مواصلة العمل الجاد من أجل ضمان التتويج بلقب النسخة الحالية من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، بالرغم من الفارق الكبير بين ليفربول وبين أقرب الملاحقين وهو فريق مانشستر سيتي.

يُذكر أن ليفربول يُحلق وحيداً في صدارة ترتيب البريميرليج منذ انطلاقة الموسم الحالي وحتى الآن، ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب، بل وصل الفارق بينه وبين حامل اللقب مانشستر سيتي إلى 22 نقطة كاملة بعد مرور 25 جولة فقط من عمر الموسم.

ومن المؤكد أن فريق الريدز بات على مشارف حسم ملف الدوري الإنجليزي الممتاز بصورة مبكرة في حالة استمر على نفس وتيرة الانتصارات التي سار عليها طيلة الأشهر الماضية.

ولا يزال فريق ليفربول يُنافس أيضاً على لقب دوري أبطال أوروبا بصفته حامل اللقب في الموسم الماضي، حيث من المقرر أن يواجه فريق أتلتيكو مدريد الإسباني في الدور ثمن النهائي، كما يُنافس أيضاً على لقب كأس الاتحاد الإنجليزي، على أن يواجه فريق تشيلسي في الدور الخامس من عمر المسابقة.

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